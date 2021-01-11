Количество погибших в ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе М-4 «Дон» увеличилось до двух

Количество погибших в аварии с участием пассажирского автобуса увеличилось до двух. Трагедия произошла на 937-м километре трассы М-4 около 6 часов 13 января.По предварительной информации, 47-летний водитель за рулем автобуса «Мерседес» не справился с управлением. Транспорт, в котором находились 15 пассажиров, перевернулся и вылетел на обочину. В результате ДТП погиб 32-летний мужчина. Кроме того, пострадали две женщины 30 лет и одна - 57.Выяснилось, что еще одной жертвой аварии стала женщина. Ее возраст будет известен позже.Остальные пассажиры по-прежнему находятся на месте происшествия. Для них организовали горячее питание.