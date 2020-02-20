Увеличилось количество погибших при взрыве газа в Азове



Стало известно о новых жертвах взрыва газа в Азове Ростовской области. Происшествие случилось в доме № 84/108 в переулке Павлова около 11 часов 22 февраля.



В одной из квартир на третьем этаже взорвался бытовой газ. Сразу же в помещении вспыхнул пожар. На место выехали 59 спасателей и 16 единиц техники. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, огонь пылал на площади 60 квадратных метров. Спустя около получаса после взрыва пожарным удалось ликвидировать открытое горение.



По предварительной информации, жертвами взрыва стали три человека, двое из них погибли. Один находится в больнице. На месте работают спасатели. Обстановка уточняется.

