Число подписчиков и. о. главы администрации Ростова выросло вдвое за сутки

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В первый рабочий день число подписчиков и. о. главы администрации Ростова выросло вдвое. Сейчас на Александра Скрябина подписаны около 2,5 тысячи человек, хотя еще сутками ранее там не было и полутора тысяч.Жители города активно комментируют публикации Скрябина. Они выражают свое недовольство состоянием донской столицы. За один день горожане оставили более сотни обращений. Вероятно, они надеются, что новый глава обратит внимание на их проблемы.Стоит отметить, что аккаунт бывшего мэра Алексея Логвиненко по-прежнему активен. На него подписаны около 13,3 тысячи жителей Ростова.Вероятно, в этот раз власти не стали передавать полномочия от одного руководителя другому, как это было в случае с Юрием Слюсарем и Василием Голубевым.