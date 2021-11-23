Число инфицированных COVID-19 в Ростовской области увеличилось на 638

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 638 человек. Об этом 25 ноября рассказали в правительстве донского региона.Большую часть инфицированных составили люди от 18 до 45 лет (34,4%). Почти столько же больных - 33,9% - среди граждан от 46 до 65 лет%; еще 17,4% - зараженные пенсионеры возрастом от 66 до 79 лет; 5,5% - старше 80 лет; все меньше заболевших среди детей - 8,8%.С начала пандемии коронавирус выявили у 172 285 жителей Ростовской области. Порядка 90% из этого числа уже победили заболевание и делают вакцину. В регионе прививки сделали уже более миллиона человек.