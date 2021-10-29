В Ростовской области снова выявили рекордное количество заболевших коронавирусом

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В Ростовской области зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом. О новых данных сообщили в правительстве донского региона.По данным на 2 ноября, в регионе 640 новых заболевших коронавирусом. Почти 34% из этого числа - люди от 18 до 45 лет. Еще 28,1% - пациенты с COVID-19 от 46 до 65 лет; 17% составили пенсионеры от 66 до 79 лет; 3,5% - пожилые люди старше 80 лет; 17,5% - зараженные дети.Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 157 357 жителей Ростовской области. Из этого числа жертвами опасного вируса стали 7805 человек. Остальные уже победили заболевание и делают прививки. Многие из переболевших заразились инфекцией повторно.В связи с ухудшением ситуации в регионе с 28 октября по 7 ноября ввели локдаун. Чтобы снизить число заболевших, были закрыты все ТЦ, развлекательные центры и кинотеатры. Остались работать только магазины товаров первой необходимости. Если ситуация не изменится, власти примут решение продлить локдаун.