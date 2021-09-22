В Ростовской области число зараженных коронавирусом увеличилось на 478

В Ростовской области выросло количество зараженных коронавирусом. Об этом сообщает правительство донского региона 24 сентября.По данным за минувшие сутки, большинство из новых заболевших - люди от 18 до 45 лет. Еще 27,2% - пациенты от 46 до 65 лет; 12,1% - от 66 до 79 лет; 4,2% - старше 80 лет. По-прежнему много заболевших среди детей - 21,5%.В настоящее время количество заболевших с начала пандемии - 135 713 человек. А за весь период жертвами COVID-19 стали 6 642 человека. Почти 90% из числа всех заболевших уже победили инфекцию и вакцинируются. На сегодняшний день прививку сделали более миллиона жителей.