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Четыре жителя Ростовской области скончались от коронавируса за сутки

Четыре жителя Ростовской области скончались от коронавируса за сутки
За сутки на Дону скончались еще четыре человека. По данным на 16 января, ушли из жизни трое мужчин в возрасте 71 года, 75 и 93 лет, а также 80-летняя женщина.

Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус. В их числе - астма, сахарный диабет, гипертония, онкология, сердечно-сосудистые, аутоиммунные и заболевания легких.

Увеличилось и число инфицированных. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 494 человек, а общее количество достигло 199 597. По информации регионального правительства, 9 880 из них не смогли побороть опасный вирус. Большинство из них - люди пенсионного возраста.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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