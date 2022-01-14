Четыре жителя Ростовской области скончались от коронавируса за сутки

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За сутки на Дону скончались еще четыре человека. По данным на 16 января, ушли из жизни трое мужчин в возрасте 71 года, 75 и 93 лет, а также 80-летняя женщина.Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус. В их числе - астма, сахарный диабет, гипертония, онкология, сердечно-сосудистые, аутоиммунные и заболевания легких.Увеличилось и число инфицированных. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 494 человек, а общее количество достигло 199 597. По информации регионального правительства, 9 880 из них не смогли побороть опасный вирус. Большинство из них - люди пенсионного возраста.