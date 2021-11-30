Коронавирус забрал жизни еще 39 жителей Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса скончался 8 801 человек. Из них 39 ушли из жизни за сутки с 1 по 2 декабря.По информации регионального правительства, от COVID-19 умерли 39 человек. Это 19 женщин в возрасте от 47 до 84 лет и 20 мужчин. Самому молодому из них было 32 года, а самому пожилому - 83. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.Растет и число инфицированных. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 649 человек, а общее количество зараженных с начала пандемии достигло 176 843. Большинство переносит вирус в легкой форме. Однако многие люди пенсионного возраста тяжело болеют COVID-19. Это связано с ослабленной иммунной системой и хроническими заболеваниями. В их числе - астма, сахарный диабет, гипертония, онкология, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные и заболевания легких.