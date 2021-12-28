Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Еще 24 человека в Ростовской области скончались от последствий коронавируса

Еще 24 человека в Ростовской области скончались от последствий коронавируса
В Ростовской области от коронавируса скончались еще 24 человека. По данным на 30 декабря, диагноз подтвердился у 14 женщин. Самой молодой из них было 37 лет, а самой пожилой - 87. Также за сутки не стало 10 мужчин в возрасте от 49 до 78 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. В их числе астма, сахарный диабет, онкология, гипертония, а также аутоиммунные, сердечно-сосудистые и заболевания легких.

Растет и количество инфицированных. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 427 человек, а общее количество достигло 193 518. По информации регионального правительства, большинство из них уже побороли коронавирус. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Опасная инфекция с начала пандемии унесла жизни 9 590 человек.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.