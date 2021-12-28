Еще 24 человека в Ростовской области скончались от последствий коронавируса

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 24 человека. По данным на 30 декабря, диагноз подтвердился у 14 женщин. Самой молодой из них было 37 лет, а самой пожилой - 87. Также за сутки не стало 10 мужчин в возрасте от 49 до 78 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. В их числе астма, сахарный диабет, онкология, гипертония, а также аутоиммунные, сердечно-сосудистые и заболевания легких.Растет и количество инфицированных. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 427 человек, а общее количество достигло 193 518. По информации регионального правительства, большинство из них уже побороли коронавирус. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Опасная инфекция с начала пандемии унесла жизни 9 590 человек.