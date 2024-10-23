В результате ДТП на улице Левобережной в Ростове пять человек получили травмы

Фото: ростов.ру

В Ростове-на-Дону в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек. Инцидент произошел 23 октября напротив Зеленого острова.Водитель 23-летнего автомобиля «Тойота Камри», следовавший по улице в районе Зеленого острова, нарушил правила встречного разъезда. Он столкнулся с другой «Тойотой Камри» под управлением 38-летнего водителя.Сила удара была настолько велика, что пострадали пять человек, находившиеся в машинах. Среди них был молодой водитель, 23-летний, 22-летний, 19-летний, 18-летний и 17-летний пассажиры. Все они были доставлены в больницу с травмами.