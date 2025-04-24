Через месяц после крупного пожара в ТЦ «Астор» заработали лишь часть магазинов

Фото: Donday

В Ростове через месяц после крупного пожара в торговом центре «Астор» лишь часть магазинов возобновили работу. Корреспондент Donday побывал на месте происшествия.Пожар произошел 24 марта ранним утром. Заискрились провода на наружном билборде. Маленькие искры попали на легковоспламеняющийся материал, и огонь быстро распространился. Пострадала кровля соседнего дома. Общая площадь пожара составила 1 100 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.Бизнес предпринимателей продолжает нести убытки. Владельцам бутиков, кафе, магазинов и ларьков пришлось ждать около двух недель, прежде чем они смогли приступить к восстановлению.На 24 апреля работает только первый этаж. Здесь находятся большой продуктовый магазин, кофейня, табачные киоски, химчистка, магазин техники и несколько банкоматов.Раньше посетители могли подняться на другие этажи на лифтах, но сейчас они не работают. Лестница тоже перекрыта. По словам сотрудников, доступ на верхние этажи пока невозможен. Точная дата открытия остальных этажей пока не известна. Однако руководство центра обещает восстановить второй и третий этажи к 1 июня.Сложно оценить, сколько денег потеряли предприниматели за этот месяц. По данным сайта центра, ежедневно его посещали около 300 тысяч человек. Если предположить, что каждый оставлял хотя бы 2 000 рублей, общая потерянная сумма составила примерно 18 миллиардов рублей.Кроме того, не работает парковка. Возможно, это связано с планируемыми ремонтными работами. За синим забором пока ничего не изменилось.Ранее сообщалось, что восстановительные работы могут занять больше времени. Сначала нужно разработать проект, заказать материалы и только потом приступить к ремонту. Открытие торгового центра может затянуться до осени.