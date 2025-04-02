В Ростове сгоревший ТЦ "Астор" откроют не раньше августа 2025 года

Фото: Дондей

Сгоревший в Ростове торговый центр «Астор» планируют открыть не раньше августа 2025 года. Об этом сообщил Donday со ссылкой на администрацию центра.Строительные работы еще не начались. Сейчас идет расследование причин пожара, которое займет около месяца. Только после его завершения можно будет приступить к восстановлению.Также потребуется время на закупку материалов, их доставку и подготовительные работы. Таким образом, открытие ТЦ может состояться не раньше осени.Пожар в «Асторе» произошел 19 марта. Возгорание началось из-за искр от уличной вывески. Огонь охватил 1 100 квадратных метров и перекинулся на жилой дом. К счастью, никто не пострадал.