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Сотрудников ТРК «Астор» в Ростове не пускают на работу после пожара

Сотрудников ТРК «Астор» в Ростове не пускают на работу после пожара
В центре Ростова спустя два часа потушили ТРК «Астор». Огонь вспыхнул из-за короткого замыкания в вывеске фасада здания утром 24 марта. Пламя охватило около 300 квадратных метров.

Вскоре на место ЧП приехали сотрудники и предприниматели, которые работают в торговом центре. Десятки людей хотят осмотреть свой товар и оценить ущерб. Однако их пока не пускают.

- Сказали, что пока всех не опросят, не пустят, - рассказали DonDay очевидцы.

На месте ЧП находятся около 100 спасателей. Они продолжают тушить огонь, который перебросился на соседнее жилое здание. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
Фото: DonDay
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