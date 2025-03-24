Сотрудников ТРК «Астор» в Ростове не пускают на работу после пожара

Фото: DonDay

В центре Ростова спустя два часа потушили ТРК «Астор». Огонь вспыхнул из-за короткого замыкания в вывеске фасада здания утром 24 марта. Пламя охватило около 300 квадратных метров.Вскоре на место ЧП приехали сотрудники и предприниматели, которые работают в торговом центре. Десятки людей хотят осмотреть свой товар и оценить ущерб. Однако их пока не пускают.- Сказали, что пока всех не опросят, не пустят, - рассказали DonDay очевидцы.На месте ЧП находятся около 100 спасателей. Они продолжают тушить огонь, который перебросился на соседнее жилое здание. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.