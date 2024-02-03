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В Ростовской области сгорел частный дома из-за вспыхнувшего кресла

В Ростовской области сгорел частный дома из-за вспыхнувшего кресла
В Красном Сулине Ростовской области сгорел частный дом из-за загоревшегося кресла. ЧП случилось 2 февраля на улице Нагорной.

Возгорание в доме № 16 началось около 4:00. Хозяева успели вовремя выбежать из полыхающей постройки, они никак не пострадали.

Огонь распространился на 37 квадратных метров - это две комнаты. На место вызвали спасателей. Шесть спасателей на двух машинах прибыли для того, чтобы потушить пожар. Огонь был полностью ликвидирован через полчаса. В ГУ МЧС сообщили, что никто не пострадал.

Причиной пожара является кресло, загоревшееся от теплового воздействия печи. Видимо, предмет мебели стоял слишком близко, в какой-то момент нагрелся и начал полыхать.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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