В Ростовской области сгорел частный дома из-за вспыхнувшего кресла

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Красном Сулине Ростовской области сгорел частный дом из-за загоревшегося кресла. ЧП случилось 2 февраля на улице Нагорной.Возгорание в доме № 16 началось около 4:00. Хозяева успели вовремя выбежать из полыхающей постройки, они никак не пострадали.Огонь распространился на 37 квадратных метров - это две комнаты. На место вызвали спасателей. Шесть спасателей на двух машинах прибыли для того, чтобы потушить пожар. Огонь был полностью ликвидирован через полчаса. В ГУ МЧС сообщили, что никто не пострадал.Причиной пожара является кресло, загоревшееся от теплового воздействия печи. Видимо, предмет мебели стоял слишком близко, в какой-то момент нагрелся и начал полыхать.