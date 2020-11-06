Часть имущества Багаевского консервного завода продают за 2 миллиона

На Дону выставили на торги часть имущества Багаевского консервного завода. Актуальные данные размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.В один лот за 1 939 500 рублей входят два земельных участка на праве аренды на 49 лет. Первый расположен в хуторе Белянин, его можно использовать для сельскохозяйственного производства. Второй находится в станице Багаевской, там можно разрабатывать полезные ископаемые, а также разместить ж/д пути и автомобильные дороги. Стоит отметить, недавно на торги также выставлялось промышленное оборудование, однако аукцион не состоялся из-за отсутствия участников.ЗАО «Багаевский консервный завод» основали на базе советского предприятия, предназначенное для производства консервированных фруктов и овощей. В 2017 году в отношении завода была введена процедура наблюдения по заявлению Федеральной налоговой службы.