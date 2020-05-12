Почти за 150 млн рублей продают имущество обанкротившегося Таганрогского автомобильного завода

Имущество ТагАЗа распродают почти за 150 миллионов рублей. Землю и нежилые здания завода выставили на торги. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.В числе лотов оказались кузнечно-прессовый корпус, различные бытовые помещения, обрубное отделение литейного цеха серого чугуна. Это имущество Таганрогского автомобильного завода является предметом залога «ЮниКредит Банк» и ООО «ЮАГ».Добавим, что часть имущества завода уже распродана. За 80 миллионов распродали земельный участок и несколько недостроев, а за 8 миллионов ООО «Авто-Альянс» приобрело оборудование ТагАЗа.Завод с 1998 года производил машины и комплектующие к «Пежо» и «Хендай». В 2014 году ТагАЗ признали банкротом, в отношении предприятия ввели процедуру конкурсного производства.