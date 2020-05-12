Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Почти за 150 млн рублей продают имущество обанкротившегося Таганрогского автомобильного завода

Почти за 150 млн рублей продают имущество обанкротившегося Таганрогского автомобильного завода
Имущество ТагАЗа распродают почти за 150 миллионов рублей. Землю и нежилые здания завода выставили на торги. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В числе лотов оказались кузнечно-прессовый корпус, различные бытовые помещения, обрубное отделение литейного цеха серого чугуна. Это имущество Таганрогского автомобильного завода является предметом залога «ЮниКредит Банк» и ООО «ЮАГ».

Добавим, что часть имущества завода уже распродана. За 80 миллионов распродали земельный участок и несколько недостроев, а за 8 миллионов ООО «Авто-Альянс» приобрело оборудование ТагАЗа.

Завод с 1998 года производил машины и комплектующие к «Пежо» и «Хендай». В 2014 году ТагАЗ признали банкротом, в отношении предприятия ввели процедуру конкурсного производства.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.