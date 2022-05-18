Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Часть бульвара Комарова в Ростове перекроют до начала июля

Часть бульвара Комарова в Ростове перекроют до начала июля
В Ростове-на-Дону на месяц перекроют часть бульвара Комарова. Об этом автомобилистов предупредили в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения.

Проезд для транспорта закроют в районе дома № 28 из-за строительных работ. Ограничение будет действовать с 5 июня по 6 июля включительно.

Напомним также, что с конца мая и конца июня поочередно будут перекрывать отдельные участки на Благодатной, Зорге, Мильчакова и 339-й Стрелковой Дивизии. Летом там будут идти работы на подземных инженерных коммуникациях.
Фото: Светлана Морокина
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.