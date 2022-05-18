Часть бульвара Комарова в Ростове перекроют до начала июля

Фото: Светлана Морокина

В Ростове-на-Дону на месяц перекроют часть бульвара Комарова. Об этом автомобилистов предупредили в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения.Проезд для транспорта закроют в районе дома № 28 из-за строительных работ. Ограничение будет действовать с 5 июня по 6 июля включительно.Напомним также, что с конца мая и конца июня поочередно будут перекрывать отдельные участки на Благодатной, Зорге, Мильчакова и 339-й Стрелковой Дивизии. Летом там будут идти работы на подземных инженерных коммуникациях.