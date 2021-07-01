На нескольких улицах в Ростове ограничат движение транспорта на два месяца

В Ростове на нескольких улицах перекроют проезд. Это необходимо для проведения работ по устройству наружных сетей канализации, сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.С 13 июля введут ограничения на улицах Благодатной - на участке от Зорге до Мильчакова, 339-й Стрелковой Дивизии - от дома №16Б до дома №14 и на Мильчакова - от Благодатной до 339-й Стрелковой Дивизии. Движение транспорта разрешат 13 сентября.Аналогичная ситуация будет и улице Береговой в створе дома №55. Там планируют возвести строительные конструкции. Ограничения снимут 13 августа.