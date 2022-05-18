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С 25 мая на нескольких улицах в Ростове ограничат движение транспорта

С 25 мая на нескольких улицах в Ростове ограничат движение транспорта

В Ростове-на-Дону с 25 мая на нескольких улицах ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог. Решение приняли из-за проведения работ на подземных инженерных коммуникациях.

Так, до 27 августа нельзя будет проехать по улице Зорге (от проспекта Стачки до Благодатной), а также по Благодатной (от Зорге до дома № 177 на улице Благодатной). До 30 мая движение автомобилистам запретят по улице Мильчакова (в створе Благодатной) и по Благодатной, 166а (внутриквартальный проезд).

Кроме того, с 25 июня до 14 июля проезд закроют по улице 339-й Стрелковой Дивизии, 12д (внутриквартальный проезд).
Фото: Яндекс.Новости
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