Цены на продукты снова выросли в Ростовской области за три недели нового года

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В Ростовской области за три недели 2025 года наблюдается очередной рост цен на продукты. По данным Росстата, стоимость некоторых товаров заметно увеличилась.Сливочное масло за месяц подорожало на 12 рублей и теперь стоит 1 057 рублей за килограмм. В ноябре его цена составляла меньше 1 000 рублей. Сыр также не остался в стороне. Его стоимость выросла на 18 рублей, достигнув отметки 858 рублей за килограмм.Десяток куриных яиц теперь стоит 120 рублей вместо 116. Колбасные изделия также подорожали на 7-10 рублей за три недели. Почти все продукты в среднем стали дороже на эту сумму, что может показаться незначительным при покупке по отдельности. Однако, если брать все продукты в совокупности, как это обычно делают семьи, общая стоимость может неприятно удивить.Напомним, что перед Новым годом цены уже резко выросли. По данным Росстата, стоимость продуктов увеличилась на 5% (10–20 рублей). Несмотря на попытки сдержать инфляцию, такие как увеличение ставки ЦБ и контроль цен, высокая инфляция продолжает оставаться актуальной проблемой.