За месяц до Нового года продукты подорожали на 5% в Ростовской области

Фото: ростов.ру

В Ростовской области цены на продукты в преддверии Нового года повысились на 5%. Donday сравнил данные Росстата за последние два месяца и сделал неутешительные выводы.В среднем цены на продукты в регионе в период с ноября по декабрь выросли на 10–20 рублей.Например, стоимость килограмма куриного мяса увеличилась на 9 рублей и теперь составляет 199 рублей. Цена на рыбу для праздничного стола выросла на 3% и составляет 8 рублей за килограмм.Цена на лук выросла на 11% и теперь составляет 45 рублей за килограмм.Сливочное масло может стать самым дорогим продуктом на новогоднем столе. Его стоимость увеличилась на 48 рублей и теперь составляет 1 011 рублей за килограмм. Сыр также подорожал. Теперь его можно купить по цене 821 рубль за килограмм, что на 28 рублей больше, чем в прошлом месяце. Сметана стала дороже на 2%. Теперь за нее нужно заплатить 343 рубля, что на 7 рублей больше, чем в ноябре.На первый взгляд, повышение цен на товары составляет всего 5–10 рублей, но в совокупности это может привести к ощутимым финансовым потерям.Декабрь — месяц, когда расходы традиционно возрастают. Многие стремятся до наступления Нового года закрыть долги или обновить что-то в доме. Однако из-за роста цен люди могут столкнуться с нехваткой средств для организации праздничного стола.