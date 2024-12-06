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За месяц до Нового года продукты подорожали на 5% в Ростовской области

За месяц до Нового года продукты подорожали на 5% в Ростовской области
В Ростовской области цены на продукты в преддверии Нового года повысились на 5%. Donday сравнил данные Росстата за последние два месяца и сделал неутешительные выводы.

В среднем цены на продукты в регионе в период с ноября по декабрь выросли на 10–20 рублей.

Например, стоимость килограмма куриного мяса увеличилась на 9 рублей и теперь составляет 199 рублей. Цена на рыбу для праздничного стола выросла на 3% и составляет 8 рублей за килограмм.

Цена на лук выросла на 11% и теперь составляет 45 рублей за килограмм.

Сливочное масло может стать самым дорогим продуктом на новогоднем столе. Его стоимость увеличилась на 48 рублей и теперь составляет 1 011 рублей за килограмм. Сыр также подорожал. Теперь его можно купить по цене 821 рубль за килограмм, что на 28 рублей больше, чем в прошлом месяце. Сметана стала дороже на 2%. Теперь за нее нужно заплатить 343 рубля, что на 7 рублей больше, чем в ноябре.

На первый взгляд, повышение цен на товары составляет всего 5–10 рублей, но в совокупности это может привести к ощутимым финансовым потерям.

Декабрь — месяц, когда расходы традиционно возрастают. Многие стремятся до наступления Нового года закрыть долги или обновить что-то в доме. Однако из-за роста цен люди могут столкнуться с нехваткой средств для организации праздничного стола.
Фото: ростов.ру
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