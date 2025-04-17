Цены на крашеные пасхальные яйца достигают почти 1000 рублей за лоток в Ростове

Фото: Дондей

В Ростове цены на крашеные пасхальные яйца достигают почти 1000 рублей за десяток. В некоторых магазинах и заведениях горожане могут приобрести уже окрашенные яйца, но по завышенным ценам.Ростовчанка рассказала Dondaу, что стоимость одной творожной пасхи может достигать 2000 рублей. Даже это уже стало привычным высоким ценником. Однако её больше всего поразила цена на крашеные яйца.Девушка рассказала, что в популярной кондитерской она увидела, что за шесть яиц просят 420 рублей. Она заметила, что за такую сумму можно купить около пятидесяти десятков яиц и покрасить их самостоятельно.Вероятно, причиной высокой цены стала наклейка «освящено», которая была на яйцах.