В Ростове начали падать цены на яйца

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону начали падать цены на куриные яйца. Жители донской столицы заметили незначительное понижение цен на продукт, который вызвал большой скандал в ушедшем 2023 году.Еще в конце декабря цена за десяток яиц варьировалась от 150 до 200 рублей. Например, стоимость яиц категории С2 была около 140 рублей, цена категории С1 – около 150-160 рублей. Отборные (категория С0) достигали в цене свыше 200 рублей.Стало ли понижение в цене следствием «яичной помощи» из-за рубежа, неизвестно. Однако с начала января стоимость стала значительно ниже. К примеру, яйца категории С2 упали со 140 до 120 рублей. Разница в цене составила 10-20 рублей по сравнению с декабрем.Сотрудники продуктовых магазинов оправдывают снижение стоимости приятными акциями для покупателей. Однако, на деле во многих супермаркетах яйца действительно стали дешевле, при этом такого ажиотажа на покупку уже нет.Напомним, цены на яйца взлетели из-за нескольких факторов, в том числе из-за снижения производительности, повышения спроса и себестоимости продукта. Повлияло и поднятие цен на логистику и ветпрепараты для животных. После повышения цен в Ростовскую область яйца начали возить из Турции, а также из других стран.