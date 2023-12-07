Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области цены на яйца становятся все выше. По данным Ростовстата на 4 декабря, десяток теперь обходится в 120 рублей, когда на прошлой неделе - в 115.Дороже всего покупают яйца жители Таганрога. Их стоимость увеличилась до 125 рублей (на 3 рубля). Немного меньше цена будет в Шахтах (124 рубля). Хотя на прошлой неделе там они стоили 116 (на 8 рублей меньше).В Сальске за десяток просят 121,5 рубля (на прошлой неделе - 118,5), а в Ростове - 118, когда неделю назад речь шла о 112 (на 6 рублей дороже). В Миллерово стоимость подскочила на 8 рублей - до 118.Самые дешевые яйца по-прежнему в Волгодонске. В городе атомщиков средняя цена составляет 112 рублей. А на прошлой неделе купить этот товар можно было и за 107.Однако статистические данные все еще далеки от реальности. Например, в донской столице в супермаркетах яйца стоят от 110 за низкую категорию (С2) до 130-160 за отборные (категория С0). Если заказывать продукты в приложении по доставке еды, цена окажется еще выше.