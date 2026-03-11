Жители центра Ростова остались без света 11 марта
Жители центра Ростова остались без света 11 марта. Об этом сообщили в «Донэнерго».
Частичное отключение коммуникации произошло в границах: ул. Станиславского, ул. Седова, пр. Театральный, ул. Большая Садовая, ул. Социалистическая, пер. Крепостной. Вдобавок лампочки погасли в домах, расположенных в пределах следующих улиц: ул. Максима Горького, ул. Красноармейская, ул. Пушкинская, пр, Кировский, пер. Журавлева.
Временные неудобства связаны с технологическим нарушением в сети.
Возобновить подачу электричества обещают до 12:00. Лампочки включат без предупреждения.