Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители центра Ростова остались без света 11 марта

Жители центра Ростова остались без света 11 марта
Жители центра Ростова остались без света 11 марта. Об этом сообщили в «Донэнерго».

Частичное отключение коммуникации произошло в границах: ул. Станиславского, ул. Седова, пр. Театральный, ул. Большая Садовая, ул. Социалистическая, пер. Крепостной. Вдобавок лампочки погасли в домах, расположенных в пределах следующих улиц: ул. Максима Горького, ул. Красноармейская, ул. Пушкинская, пр, Кировский, пер. Журавлева.

Временные неудобства связаны с технологическим нарушением в сети.

Возобновить подачу электричества обещают до 12:00. Лампочки включат без предупреждения.
Фото: Нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика