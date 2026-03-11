Заброшенные многоэтажки на Суворовском отремонтируют

Фото: соцсети

Заброшенные многоэтажки на Суворовском в Ростове отремонтируют. Об этом сообщили в городской администрации.Еще 12 лет по поручению Министерства обороны возвели 25 многоквартирных домов. Шесть из них, расположенных на Измайловском бульваре, 21, 23, а также на Уланской улице, 11, 13, 15 и Драгунской улице, 4, до сих пор остаются пустыми. Спустя года эти здания превратились в «фильм ужасов» для жителей микрорайона. В них выбиты окна, разрисованы стены, сломаны подъёмники и двери. Люди поинтересовались, неужели так будет всегда.По данным местных властей, в них планируется сделать капитальный ремонт. В многоквартирном доме по Уланской,13 уже ведутся соответствующие работы. На ремонт домов на бульваре Измайловский, 23 и улица Драгунская, 4 — были внесены изменения в сметную документацию. Ведутся работы по поиску источников финансирования, - добавили в администрации города.Что будет в домами в дальнейшем пока неизвестно.