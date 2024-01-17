Цены на яйца в Ростове упали ниже 100 рублей за десяток

Фото: Rostov.ru.

В Ростове наблюдается обвал цен на яйца. За десяток стали просить меньше 100 рублей.К концу 2023 года этот продукт стоил порядка 150, а в некоторых магазинах и 200 рублей. Яйца категории С2 (самая низкая категория) стоили не менее 140, С1 — около 150-160, а ценник на отборные (категория С0) взлетел до 200.Специалисты объясняли такой скачок несколькими факторами. Это и снижение производительности, и санкции, и повышение спроса накануне новогодних праздников, и увеличение себестоимости продукта (упаковка, корма, прививки, логистика и прочее).К середине января 2024 цена на яйца упала. Теперь их продают по 95-110 рублей. Однако дешевле они стали только в сравнении с ценами декабря. Если брать отрезок в полгода, то нынешняя стоимость все равно завышена рублей на 20. Летом можно было найти яйца за 70-80 рублей.В чем причина резкого снижения стоимости, пока не известно. Не исключено, что продукт стал дешеветь из-за импорта. Из-за дефицита яйца стали ввозить из Турции и Азербайджана.