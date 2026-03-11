В Ростовской области снизятся платежи за ЖКХ с 1 марта

Фото: Rostov.ru

Платежи за ЖКХ в Ростовской области снизятся с 1 марта. Соответствующий документ вступил в силу еще с 1 марта.Согласно постановлению, в России приоритетным стал способ оплаты отопления по фактическому потреблению в отопительный сезон. Жители, которые производят оплату по индивидуальным или общедомовым приборам учёта, а также по нормативам в отопительный сезон, будут платить меньше из-за потепления.Кроме того, платежки станут меньше после завершения отопительного периода у тех, кто рассчитывается по нормативам.