Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области снизятся платежи за ЖКХ с 1 марта

В Ростовской области снизятся платежи за ЖКХ с 1 марта
Платежи за ЖКХ в Ростовской области снизятся с 1 марта. Соответствующий документ вступил в силу еще с 1 марта.

Согласно постановлению, в России приоритетным стал способ оплаты отопления по фактическому потреблению в отопительный сезон. Жители, которые производят оплату по индивидуальным или общедомовым приборам учёта, а также по нормативам в отопительный сезон, будут платить меньше из-за потепления.

Кроме того, платежки станут меньше после завершения отопительного периода у тех, кто рассчитывается по нормативам.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика