Центр Ростова перекроют 19 мая из-за массового забега

Фото: администрация Ростова.

19 мая в Ростове из-за проведения массового забега часть города будет ограничена в движении. Марафон пройдет на центральных улицах города с 9:00 до 11:30, в связи с чем некоторые из них будут недоступны для транспорта.Участникам марафона предстоит пробежать по маршруту, который включает Театральную площадь, Большую Садовую, Соколова, Седова, Ворошиловский мост, Левобережную и другие улицы.В связи с проведением мероприятия изменения коснутся и организации движения общественного транспорта. Некоторые автобусы изменят свои маршруты, а движение некоторых троллейбусов и трамваев будет организовано по новым маршрутам. В частности, автобусы №№ 3, 3а, 7, 67 будут следовать по маршруту через Большую Садовую, Ворошиловский, Красноармейскую и проспект Театральный, а троллейбус № 1 будет двигаться по маршруту через Привокзальную площадь, Красноармейскую и проспект Театральный.Временно приостановлена работа трамвайного маршрута № 1, его подвижной состав будет использован на других трамвайных маршрутах.