Бывший замглавы Шахт пойдёт под суд за передачу взятки



В городском суде Шахт Ростовской области будут рассматривать дело экс-заместители главы Шахт. Сергея Галатова обвиняют по статье «Посредничество во взяточничестве».



По версии следователей, в апреле 2017 года некий предприниматель передал чиновнику взятки в 70 тысяч рублей. Галатов должен был передать деньги главе города. Бизнесмен платил главе муниципального образования, чтобы тот закрыл глаза на его несанкционированную торговлю.



В областной прокуратуре сообщили, что дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Сейчас экс-замглавы грозит до семи лет лишения свободы.



Напомним, силовики задержали чиновника 30 мая 2019 года. После этого правоохранители провели обыски в шахтинской администрации и проверили все документы.



Сергей Галатов стоит на третьей ступени списка самых богатых чиновников города Шахты. За 2017 год он получил порядка 1,5 миллиона рублей. Замглавы администрации он стал в 2015 году.