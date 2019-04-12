Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Бывший замглавы Шахт пойдёт под суд за передачу взятки

Бывший замглавы Шахт пойдёт под суд за передачу взятки
В городском суде Шахт Ростовской области будут рассматривать дело экс-заместители главы Шахт. Сергея Галатова обвиняют по статье «Посредничество во взяточничестве».

По версии следователей, в апреле 2017 года некий предприниматель передал чиновнику взятки в 70 тысяч рублей. Галатов должен был передать деньги главе города. Бизнесмен платил главе муниципального образования, чтобы тот закрыл глаза на его несанкционированную торговлю.

В областной прокуратуре сообщили, что дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Сейчас экс-замглавы грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, силовики задержали чиновника 30 мая 2019 года. После этого правоохранители провели обыски в шахтинской администрации и проверили все документы.

Сергей Галатов стоит на третьей ступени списка самых богатых чиновников города Шахты. За 2017 год он получил порядка 1,5 миллиона рублей. Замглавы администрации он стал в 2015 году.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.