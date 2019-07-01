Экс-глава администрации Шахт пошел под суд за получение взятки



Бывший глава администрации Шахт Игорь Медведев пошел под суд за получение взятки и мошенничество. Уголовное дело в отношении чиновника передали в суд для рассмотрения по существу.



По информации прокуратуры Ростовской области, в период с апреля по май 2017 года обвиняемый через своего заместителя получил от директора ООО «Шахтинский рынок» взятку в размере 70 тысяч рублей. Взамен он обещал не проводить проверок и не привлекать продавцов к ответственности. Кроме того, Медведев с 2011-го по 2014 год выудил у своего товарища 1 600 000 рублей. Чиновник попросил деньги у друга взаймы, однако долг так и не отдал.



В сентябре 2018 года господина Медведева задержали. Не исключено, что показания против бывшего главы администрации дал его бывший заместитель Сергей Галатов, также находящийся тогда под следствием.