Бывшего мэра Шахт заключили под стражу



В Ростовской области заключили под стражу бывшего мэра Шахт Дениса Станиславова. Экс-градоначальник подозревается в превышении должностных полномочий.



Напомним, глава администрации передал в аренду предпринимателю без торгов участок земли с завышенной площадью. Бизнесмен планировал построить на нём жилой дом. Своим решением мэр лишил других застройщиков права принять участие в торгах на заключение договора аренды.

- По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.



Расследование уголовного дела продолжается.