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Бывшего мэра Шахт заключили под стражу

Бывшего мэра Шахт заключили под стражу
В Ростовской области заключили под стражу бывшего мэра Шахт Дениса Станиславова. Экс-градоначальник подозревается в превышении должностных полномочий.

Напомним, глава администрации передал в аренду предпринимателю без торгов участок земли с завышенной площадью. Бизнесмен планировал построить на нём жилой дом. Своим решением мэр лишил других застройщиков права принять участие в торгах на заключение договора аренды.
- По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Расследование уголовного дела продолжается.

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