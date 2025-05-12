В Ростове на торги выставили дом 19-го века

Фото: Госторги

В Ростове-на-Дону на торги выставлен аварийный дом, построенный в 19-м веке. Информация о продаже двухэтажного здания на 22-й Линии, 6 (литера Б) появилась на сайте Госторгов 1 мая.По открытым данным, дом построили в 1895 году. В 2013-м его признали аварийным из-за сильного износа. Жильцов из дома расселили. Здание не имеет исторической или культурной ценности, поэтому его не реставрировали. Власти планировали снести дом в 2022-м, но этого не случилось. Через три года его решили продать.Организатором торгов стал департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону. На продажу выставлены жилые помещения общей площадью 193,8 квадратного метра. Стартовая цена — 7 миллионов 315 тысяч рублей. Заявки от покупателей принимают до 26 мая, торги назначены на 2 июня.Новый владелец, вероятно, снесет здание и возведет на его месте новый объект.