Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на торги выставили дом 19-го века

В Ростове на торги выставили дом 19-го века
В Ростове-на-Дону на торги выставлен аварийный дом, построенный в 19-м веке. Информация о продаже двухэтажного здания на 22-й Линии, 6 (литера Б) появилась на сайте Госторгов 1 мая.

По открытым данным, дом построили в 1895 году. В 2013-м его признали аварийным из-за сильного износа. Жильцов из дома расселили. Здание не имеет исторической или культурной ценности, поэтому его не реставрировали. Власти планировали снести дом в 2022-м, но этого не случилось. Через три года его решили продать.

Организатором торгов стал департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону. На продажу выставлены жилые помещения общей площадью 193,8 квадратного метра. Стартовая цена — 7 миллионов 315 тысяч рублей. Заявки от покупателей принимают до 26 мая, торги назначены на 2 июня.

Новый владелец, вероятно, снесет здание и возведет на его месте новый объект.
Фото: Госторги
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.