Фото: соцсети

Бывшая жена возлюбленного Полины Дибровой требует разделить имущество пополам в суде. Адвокат Романа Филипп Рябченко сообщил об этом «РИА Новости».По словам адвоката, Елена Товстик подала в Пресненский суд Москвы иск с требованием разделить совместно нажитое имущество с бывшим супругом пополам. Это касается и доли в компании бизнесмена.При этом Роман Товстик считает брачный договор справедливым. Согласно договору, Елена получила дом в Подмосковье, недвижимость за границей, единовременную выплату и пожизненное содержание в размере 500 тысяч рублей в месяц. Общая стоимость имущества и выплат составляет около миллиарда рублей.Напомним, что громкий развод Дибровых и Товстиков произошел в конце 2025 года. В своем интервью Полина Диброва призналась, что у нее роман с другом семьи - бизнесменом Романом Товстиком. При этом у самой Полины три ребенка от Дмитрия Диброва, а у Романа - шестеро детей от Елены Товстик.