Поклонники Полины Добровой оценили ее возлюбленного Романа Товстика

Фото: Соцсети.

Фанаты Полины Дибровой оценили ее нового возлюбленного. Парочка вышла в свет вместе 16 декабря.Напомним, Полина и Дмитрий Дибровы развелись еще в сентябре 2025 года. Причиной развода стала измена модели с 50-летним бизнесменом Романом Товстиком. Фанаты заметили, что последнее время многодетная мама проводит время в компании телеведущего. Некоторые решили, что супруги сойдутся.Однако слухи опровергло появление Дибровой с новым возлюбленным Романом Товстиком. Фанаты решили обсудить новую парочку.- Роман, конечно, лучше дедушки Димы: повыше, помоложе и посимпатичнее, - пишут пользователи в соцсетях.Многие подметили, что более молодой любовник Дибровой подходит больше. Также люди подметили влюбленный взгляд бизнесмена. Фанаты считают, что сейчас модель действительно счастлива.