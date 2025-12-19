Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Поклонники Полины Добровой оценили ее возлюбленного Романа Товстика

Поклонники Полины Добровой оценили ее возлюбленного Романа Товстика
Фанаты Полины Дибровой оценили ее нового возлюбленного. Парочка вышла в свет вместе 16 декабря.

Напомним, Полина и Дмитрий Дибровы развелись еще в сентябре 2025 года. Причиной развода стала измена модели с 50-летним бизнесменом Романом Товстиком. Фанаты заметили, что последнее время многодетная мама проводит время в компании телеведущего. Некоторые решили, что супруги сойдутся.

Однако слухи опровергло появление Дибровой с новым возлюбленным Романом Товстиком. Фанаты решили обсудить новую парочку.

- Роман, конечно, лучше дедушки Димы: повыше, помоложе и посимпатичнее, - пишут пользователи в соцсетях.

Многие подметили, что более молодой любовник Дибровой подходит больше. Также люди подметили влюбленный взгляд бизнесмена. Фанаты считают, что сейчас модель действительно счастлива.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.