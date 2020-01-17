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Фрагмент древнего поливочного кувшина в виде всадника нашли на Дону

Фрагмент древнего поливочного кувшина в виде всадника нашли на Дону
В Ростовской области во время раскопок обнаружили фрагмент необычного древнего сосуда. Его нашли во время исследований в Азове на Петровском бульваре.

В культурном слое 14-го века археологи не раз находили поливные кувшины. На этот раз им посчастливилось наткнуться на сосуд, выполненный в виде всадника. Как рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский, водолей был произведён в Юго-Восточном Крыму.

От всего изделия до наших дней сохранилась только голова всадника. Однако и по такому маленькому кусочку можно увидеть, что сосуд был выполнен очень качественно. Головной убор, лицо и борода воина изготовлены очень тщательно и детализированно. Учёные обратили внимание на то, что у всадника особо подчёркнут нос — он сделан слишком большим по сравнению со всем лицом.

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