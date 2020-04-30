Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Большинство заразившихся коронавирусом в Ростовской области – пациенты от 18 до 45 лет

Большинство заразившихся коронавирусом в Ростовской области – пациенты от 18 до 45 лет
В Ростовской области большинство заразившихся коронавирусом - люди в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом сообщили в региональном правительстве 5 мая.

Среди вновь выявленных за сутки пациентов на эту возрастную категорию приходится 35,6% заболевших. Это 32 человека из 90, которым диагноз был подтверждён накануне.

Ещё 29 заразившихся – дончане в возрасте от 46 до 65 лет. Семь случаев приходятся на возрастную категорию от 66 до 79 лет. Два пациента - старше 80 лет. Среди 90 больных, которым подтвердили диагноз в последние сутки, - 20 детей.

Напомним, по данным на 5 мая, в Ростовской области 1 353 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии по-прежнему находятся 13 человек. Одиннадцать человек скончались. Выздоровели 147.

Новые случаи заболевания зафиксированы в 20 муниципальных образованиях Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.