Большинство заразившихся коронавирусом в Ростовской области – пациенты от 18 до 45 лет
В Ростовской области большинство заразившихся коронавирусом - люди в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом сообщили в региональном правительстве 5 мая.
Среди вновь выявленных за сутки пациентов на эту возрастную категорию приходится 35,6% заболевших. Это 32 человека из 90, которым диагноз был подтверждён накануне.
Ещё 29 заразившихся – дончане в возрасте от 46 до 65 лет. Семь случаев приходятся на возрастную категорию от 66 до 79 лет. Два пациента - старше 80 лет. Среди 90 больных, которым подтвердили диагноз в последние сутки, - 20 детей.
Напомним, по данным на 5 мая, в Ростовской области 1 353 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии по-прежнему находятся 13 человек. Одиннадцать человек скончались. Выздоровели 147.
Новые случаи заболевания зафиксированы в 20 муниципальных образованиях Ростовской области.