Новые заразившиеся коронавирусом зарегистрированы в 20 муниципалитетах Ростовской области
За последние сутки в Ростовской области диагноз коронавирус подтверждён у 90 человек. Новые случаи заболевая зарегистрированы в 21 муниципалитете региона.
Большинство пациентов выявлены в Ростове – 21. На втором месте по количеству вновь зарегистрированных заразившихся за сутки в Заветинском районе. Там диагноз подтверждён у 13 человек. Ещё восемь - в Дубовском районе. В Аксайском районе и Шахтах по семь новых пациентов.
В Новошахтинске ещё пять человек получили положительный тест на коронавирус. По четыре пациента зарегистрированы в Белокалитвинском, Семикаракорском районах и городе Волгодонске.
В Кагальницком районе зарегистрировано три новых случая. В Звереве, Донецке, Красносулинском и Егорлыкском районах по двое заразившихся.
На одного пациента стало больше в Каменске-Шахтинском, Октябрьском, Мясниковском, Зерноградском, Каменском и Тарасовском районах.
Среди новых заболевших 35,6 % в возрасте - от 18 до 45 лет. 32,2 % пациентов в возрасте от 46 до 65 лет, 7,8 % - от 66 до 79 лет. Немногим более 2% - дончане старше 80 лет. Более 22 % случаев заболевания приходится на детей.
Напомним, всего в Ростовской области на сегодняшний день 1353 заразившихся коронавирусом. Скончались от новой инфекции 11 человек. Выздоровели 147 человек.