Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На содержание Набережной и Фонтанной площади в Ростове потратят более 33 млн

На содержание Набережной и Фонтанной площади в Ростове потратят более 33 млн
На содержание Набережной и Фонтанной площади в донской столице потратят более 33 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта достигает 32 599 888 рублей.

В документации указано, что подрядчику необходимо с апреля по декабрь заниматься уборкой городской набережной, а именно: чистить урны, поливать газоны, собирать мусор и листья, а также убирать снег.

На Фонтанной площади нужно покрасить урны и ограждения, чистить скамейки и также собирать весь мусор и листья.

Подрядчика определят 28 февраля.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.