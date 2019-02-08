На содержание Набережной и Фонтанной площади в Ростове потратят более 33 млн



На содержание Набережной и Фонтанной площади в донской столице потратят более 33 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта достигает 32 599 888 рублей.



В документации указано, что подрядчику необходимо с апреля по декабрь заниматься уборкой городской набережной, а именно: чистить урны, поливать газоны, собирать мусор и листья, а также убирать снег.



На Фонтанной площади нужно покрасить урны и ограждения, чистить скамейки и также собирать весь мусор и листья.



Подрядчика определят 28 февраля.