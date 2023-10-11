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В Ростове горбольница № 20 закупает кислород на 12 миллионов рублей

В Ростове горбольница № 20 закупает кислород на 12 миллионов рублей
Городская клиническая больница № 20 в Ростове закупает кислород на следующий год. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

От подрядчика требуется обеспечить поставку 21,7 тысячи кубических метров медицинского кислорода. Это 21,7 миллиона литров. Учитывая, что в больницах зачастую используют 40-литровые баллоны, понадобится их более 500 тысяч.

Очевидно, пополнять запасы жизненно необходимого газа будут не разом, а в течение всего 2024 года.

Заказчиком выступает само медицинское учреждение. Больница готова потратить на кислород 11,9 миллиона рублей собственных внебюджетных средств.
Фото: Яндекс.карты.
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