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Болельщика из Москвы оштрафовали за использование петарды во время матча ФК «Ростов» - «Спартак»

Болельщика из Москвы оштрафовали за использование петарды во время матча ФК «Ростов» - «Спартак»

Кировский районный суд Ростова вынес решение в отношении болельщика из Москвы за ненадлежащее поведение на матче ФК «Ростов» - «Спартак», который прошёл на «Ростов-Арене» 20 июля.

Один из зрителей во время игры зажег петарду. Личность нарушителя смогли установить правоохранители. Им оказался приехавший из столицы болельщик.
- За указанное административное правонарушение нарушитель привлечён к административному наказанию в виде штрафа в размере 10 000 рублей, с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год, - рассказали в Кировском районном суде.

Напомним, матч с клубом из Москвы завершился столкновением болельщиков и сотрудников ОМОНа. В подтрибунной зоне, когда зрители покидали стадион, появились спецназовцы. Как позже пояснили в полиции, они собирались задержать нарушителей, которые зажигали пиротехнику. Но болельщики стали мешать правоохранителям. В результате полицейские избили несколько фанатов. Десять участников инцидента были задержаны, а администрация и тренер ростовского клуба получили штрафы.

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