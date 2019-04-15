Футбольные клубы «Ростов» и «Спартак» оштрафовали за поведение фанатов



Футбольные клубы «Ростов» и «Спартак» оштрафовали за поведение фанатов во время игры 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».



По данным издания, штраф назначил контрольно-дисциплинарный комитет. Причина карательной меры – действия болельщиков во время последней игры между «Ростовом» и «Спартаком».



Так, фанаты «красно-белых» выкрикивали оскорбления в адрес полузащитника Дениса Глушакова. Кроме того, болельщики четыре петарды и один файер. Теперь «Спартак» должен выплатить 150 тысяч рублей.



Некорректное поведение допустили и фанаты «Ростова». Они скандировали оскорбления в адрес ЦСКА. Донской клуб должен выплатить 50 тысяч.