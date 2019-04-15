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Футбольные клубы «Ростов» и «Спартак» оштрафовали за поведение фанатов

Футбольные клубы «Ростов» и «Спартак» оштрафовали за поведение фанатов
Футбольные клубы «Ростов» и «Спартак» оштрафовали за поведение фанатов во время игры 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

По данным издания, штраф назначил контрольно-дисциплинарный комитет. Причина карательной меры – действия болельщиков во время последней игры между «Ростовом» и «Спартаком».

Так, фанаты «красно-белых» выкрикивали оскорбления в адрес полузащитника Дениса Глушакова. Кроме того, болельщики четыре петарды и один файер. Теперь «Спартак» должен выплатить 150 тысяч рублей.

Некорректное поведение допустили и фанаты «Ростова». Они скандировали оскорбления в адрес ЦСКА. Донской клуб должен выплатить 50 тысяч.

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