Более 80 семей из обрушившегося дома в Ростове обратились за компенсацией

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Жильцы обрушившегося дома на улице Нариманова продолжают подавать заявления на компенсацию. Более 80 семей обратились за материальной помощью из-за утраты имущества первой необходимости.- По данным на 14:00, заявления на заселение в маневренный фонд подали 97 человек, - сообщил губернатор Ростовской области.Прокуратура Ростовской области поставила на контроль вопросы обеспечения граждан всем необходимым, предоставления жилья из маневренного фонда и положенных выплат.Жильцам, которые частично лишились имущества первой необходимости, полагается 20 тысяч рублей. Тем гражданам, у которых вообще ничего не осталось, положено по 30 тысяч рублей.Напомним, что обрушение дома № 72/3 на улице Нариманова началось вечером 27 января. Тогда на первом этаже обрушилась часть стены. На строении образовалась огромная трещина. К утру конструкция не выдержала. Кирпичная стена целого подъезда обвалилась. Огромное количество ценных вещей оказались под завалами или были уничтожены в результате ЧП.