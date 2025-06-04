Более 50 семей, проживавших на Нариманова, не могут получить компенсацию за жильё

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Более пятидесяти семей, проживавших в доме № 72/3 на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, не могут получить компенсацию за своё жильё. Об этом рассказала депутат городской думы Наталья Оськина.По словам представителя жильцов пятиэтажного дома, который обрушился в январе 2024 года, ситуация не изменилась даже спустя полтора года. 56 семей не согласны с суммой компенсации, предложенной местными властями.Стоимость 140 жилых помещений была оценена в 169,1 миллиона рублей. Только 12 семей согласились с предложенной выкупной стоимостью, которая составила 15,4 миллиона рублей. В среднем, за одно жилое помещение предлагают по 1,3 миллиона рублей. Однако, учитывая текущие цены на рынке недвижимости, за эту сумму люди не смогут купить даже комнату в коммунальной квартире или внести первоначальный взнос по ипотеке.В пятиэтажном здании, которое обрушилось, проживали 256 человек, или 155 семей. Через неделю после обрушения специалист из городской администрации оценил стоимость квадратного метра в этом доме, построенном в 50-х годах, в 85–89 тысяч рублей.Однако эксперты, нанятые жильцами, оценили стоимость квадратного метра в 118–150 тысяч рублей. Это сопоставимо со стоимостью квадратного метра в новом доме.История тянется уже полтора года. Вечером 27 января произошло обрушение части стены в первом подъезде дома № 72/3 на улице Нариманова. Люди в панике выбежали на улицу. На место происшествия прибыли сотрудники Главного управления МЧС России по Ростовской области. Они провели эвакуацию 95 жильцов из пятиэтажного дома. Спасатели попросили жителей взять с собой только самое необходимое и немедленно покинуть здание. Больше домой люди вернуться не смогли.