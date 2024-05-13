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Боец из Ростовской области погиб во время атаки беспилотников в зоне СВО

Боец из Ростовской области погиб во время атаки беспилотников в зоне СВО
Во время атаки беспилотников в зоне проведения специальной военной операции погиб 36-летний боец из Ростовской области. Трагическое известие о смерти Сергея Зорина стало известно 5 мая.

Сергей Зорин жил в станице Тацинской. Когда началась спецоперация, он отправился на фронт. К сожалению, в результате атаки беспилотников мужчина получил осколочное ранение, от которого скончался.

Будет ли посмертно награждён Сергей Зорин орденом Мужества, пока не известно.
Фото: соцсети
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