Боец из Ростова-на-Дону погиб в зоне СВО

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В социальных сетях появилась информация о гибели военнослужащего из Ростова-на-Дону. О смерти Сергея Хубиева стало известно 6 мая.Сергей Хубиев был родом из Кисловодска, Ставропольского края. В последнее время он жил и работал в Ростове-на-Дону. Он добровольно подписал контракт и присоединился к бойцам в специальной военной операции.Сергей служил в отдельном гвардейском штурмовом батальоне «Сомали» Донецкой Народной Республики. Во время выполнения боевого задания он получил ранение, которое оказалось смертельным.Боец погиб, когда ему было 40 лет. Неизвестно, был ли он награждён орденом Мужества.