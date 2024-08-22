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Боец из Ростовской области Андрей Москвичев погиб в СВО

Боец из Ростовской области Андрей Москвичев погиб в СВО
В Ростовской области в зоне специальной военной операции погиб еще один военнослужащий. Андрей Москвичев, уроженец Верхнедонского района, получил смертельное ранение в августе.

Известно, что Москвичев проживал в хуторе Гормиловском. Он принял участие в специальной военной операции и погиб при выполнении боевого задания.

Прощание с бойцом прошло 6 августа в его родном хуторе, сопровождаемое залпами из табельного оружия. Ожидается, что его представят к награждению государственной наградой.
Фото: Соцсети.
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