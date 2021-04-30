Бюст маршалу Баграмяну открыли в Ростове-на-Дону

В Ростове состоялось торжественное открытие бюста дважды Герою СССР маршалу Ивану Баграмяну. Военачальник участвовал в первом освобождении донской столицы в ноябре-декабре 1941 года. Памятник маршалу установили 5 мая на аллее в парке «Дружба».Монумент создали по инициативе общественной организации «Нахичеванская-на-Дону община» за счет пожертвований. Работал над ним скульптор Нерсен Киракосян. Бюст хотели установить еще в 2020 году - к 75-летию Победы в ВОВ. Однако из-за пандемии с торжественным открытием памятника пришлось повременить.На открытии присутствовали первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, генеральный консул Республики Армения в ЮФО Вардан Асоян и председатель Нахичеванской-на-Дону армянской общины - депутат Законодательного собрания РО Арутюн Сурмалян. Также мероприятие посетили внуки маршала Баграмяна - Иван Баграмян и Карине Наджарова.По словам первого замгубернатора РО Игоря Гуськова, образ Баграмяна объединил дух русского и армянского народов. Поэтому открытие бюста великому военачальнику стало знаменательным событием для всей России.После открытия бюста в церкви Сурб-Хач состоялась поминальная молитва. На территории монастырского комплекса выступили с концертом творческие коллективы.Иван Баграмян родился в 1897 году в селе Чардахлы Нагорного Карабаха. В 18 лет он отправился воевать. Сначала участвовал в Первой мировой. Там он помог Армении одержать победу над турецкой армией в Сардапатской битве. Благодаря этой победе Армения смогла сохраниться как государство и как народ. Затем Баграмян стал участником Гражданской войны. А через 20 лет сражался с фашистами во время Великой Отечественной войны. Там он спланировал и реализовал наступательную операцию в ноябре 1941 года - во время первого освобождения Ростова. Это была одна из первых побед советских войск в ВОВ. Именно поэтому донскую столицу называют «городом первого удара». Великую Отечественную войну маршал закончил, будучи командующим Белорусским фронтом. Через несколько лет после окончания войны его назначили на должность замминистра обороны СССР.