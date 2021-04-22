В Ростове прошел день траура по жертвам геноцида армян в Османской империи

В честь 106-й годовщины геноцида армянского народа в Османской империи 24 апреля в Ростове-на-Дону прошли траурные мероприятия.День траура для представителей армянской общины и сочувствующих людей начался с чина заступничества в церкви Сурб Арутюн. Послелитургии, которую провел настоятель храма Тиран Авагян, собравшиеся возложили цветы к мемориалу Хачкар и памятнику «Геноциду – нет!».Мемориал был установлен в 2015 году к 100-летней дате национальной трагедии. Память погибших предков члены общины почтили минутой молчания.К трауру присоединились генеральный консул Республики Армения по ЮФО Вардан Асоян и председатель Нахичеванской-на-Дону армянской общины, депутат Заксобрания Ростовской области Арутюн Сурмалян. Они оба, как и все присутствовавшие, - потомки погибших при геноциде.– Каждый год в эту памятную дату мы обязательно идем в церковь, молимся, ставим свечи. Внутреннее состояние меняется в этот день. Мои предки тоже пережили геноцид. Они были уроженцами губернии Сурмалу, которая сегодня находится на территории Турции. И моя прабабушка спасла моего деда и его брата, отдав за них все, что у нее было. Если бы она этого не сделала, то и меня бы здесь не было, – поделился Арутюн Сурмалян.Вместе с собратьями почетные гости направились в исторический парк «Россия – моя история», где находится первая и единственная в России экспозиция, посвященная этим ужасным событиям.Инициатива организации выставки с применением мультимедийных технологий принадлежит активистам Донского союза армянской молодежи. Молодые люди и сотрудники музея совместными усилиями трудились над ее созданием полтора года.