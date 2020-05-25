Биолог объяснил, из-за чего в Ростовской области дельфинов выбрасывает на берег

В Ростовской области с наступлением тепла местные жители каждый год сталкиваются с тем, что находят на берегу мёртвых дельфинов-азовок. Предположения рождаются различные: и браконьерство, и влияние токсичных веществ, сбрасываемых в воду. Специалист разъяснил, что на самом деле является причиной смерти млекопитающих.Старший научный сотрудник РАН, кандидат биологических наук Евгений Олейников успокоил дончан: смерть азовок наступает по естественным причинам. Из-за фотографий в соцсетях может показаться, что их часто выбрасывает на берег, на самом же деле эти цифры — в рамках нормы. Весной и летом дончане чаще выходят на прогулки у водоёмов, поэтому и чаще замечают мёртвых азовок. После зимовки многие слабые или старые особи погибают, как и любые другие животные. Они теряют возможность всплыть, чтобы вдохнуть кислород, и, как бы это странно ни звучало, тонут.Чаще всего и живых, и мёртвых дельфинов замечают в Таганрогском заливе, однако нередко они заходят и в Дон.Практически в 100% случаев на берег попадают уже мёртвые животные. Однако может случиться и так, что на суше окажется ещё живой дельфин. Это может произойти, если он, например, получит травму. Если вы заметили на берегу живого дельфина, не спешите сталкивать его в воду. Скорее всего, он будет ослаблен и не сможет самостоятельно всплыть для вдоха. Нужно сразу позвонить ветеринарам или специалистам РАН и проконсультироваться. Ни в коем случае не оставляйте млекопитающее страдать на солнцепёке, постоянно поливайте его водой. Затем следуйте инструкциям экспертов.